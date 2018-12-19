Bolu Dağı'nda Kar Yağışı
2 saat önce
100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini öğleden sonra D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışına bıraktı. Kar
yağışı, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere
, Elmalık
ve Bakacak ile Anadolu Otoylunu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde etkili oluyor.
Kara yolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri de Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:58 Kaynak: AA
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