Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı

56 dakika önce

100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı, System.String[]
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bölgede gün içinde azalan kar yağışı,akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. D-100 kara yolunun Abant Kavşağı Elmalık, Seymenler, Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri sürücüleri uyarıyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre olduğu bölgede kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu dağı Tüneli ve Bolu Dağı Viyadükleri kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Bolu, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:18:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]