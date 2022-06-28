Bolu 'da dün gece etkili olan yoğun sağanak sonrası, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun sağ tarafındaki dağlık alandan büyük bir toprak kütlesi yola doğru kaydı. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Karayolları ve polis ekipleri tarafından araçlar, Abant Gişeleri'nden D-100 Karayolu 'na yönlendirildi.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda toprak kayması; İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika

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