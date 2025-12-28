Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı

Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı
28.12.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Abant Gişeleri bağlantı yolunda bir tır kayarak şarampole yuvarlandı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aşması nedeniyle, ağır tonajlı araçların Bolu Dağı geçişi kapatıldı.

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Abant Gişeleri bağlantı yolunda bir tır kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Bolu Dağı güzergahı, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bolu'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. TEM Otoyolu'ndan çıkış yapmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır, Abant Gişeleri bağlantı yolunda kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kazada yaralanan olmazken, tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Bölgede aralıksız devam eden yağışla birlikte Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA BOLU DAĞI GEÇİŞİ KAPATILDI

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi, İstanbul ve Ankara yönlerinde ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, tır ve kamyonları Elmalık Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na yönlendiriyor. Bölgede kar yağışının etkisini azaltması ve yolun güvenli hale gelmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Abant, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail bayraklı kıyafet giydi Nedeni de skandal İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen’den açıklama geldi Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
Guatemala’da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti Guatemala'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı: Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı
Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu Bozkırın ortasında yetişti, Rusya ve Japonya yolcusu oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kurtulan yaralı: Şoför, “Koltuklara tutunun“ diye bağırıyordu 5 kişinin öldüğü kazadan kurtulan yaralı: Şoför, "Koltuklara tutunun" diye bağırıyordu

22:27
Sahnede korku dolu anlar Aslı Bekiroğlu’nun kafasına kapı düştü
Sahnede korku dolu anlar! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü
22:08
Güllü’nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri var
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri var
21:42
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe’ye Alman panzeri
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri
21:38
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago’da bir araya geldi
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi
20:02
Suriye’de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı
Suriye'de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı
18:24
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi 18 ilde eğitime ara
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 18 ilde eğitime ara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 00:28:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.