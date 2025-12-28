Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Abant Gişeleri bağlantı yolunda bir tır kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Bolu Dağı güzergahı, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bolu'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. TEM Otoyolu'ndan çıkış yapmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır, Abant Gişeleri bağlantı yolunda kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kazada yaralanan olmazken, tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Bölgede aralıksız devam eden yağışla birlikte Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA BOLU DAĞI GEÇİŞİ KAPATILDI

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi, İstanbul ve Ankara yönlerinde ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, tır ve kamyonları Elmalık Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na yönlendiriyor. Bölgede kar yağışının etkisini azaltması ve yolun güvenli hale gelmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verileceği öğrenildi.