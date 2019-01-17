Bolu Eroini Kıyafetlerinin Özel Bölümlerine Saklamış
36 dakika önce
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde üzerinde arama yapılan 27 yaşındaki R.D.'nin çantası, ayakkabısı ve montundaki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi.
Bolu
'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde üzerinde arama yapılan 27 yaşındaki R.D.'nin çantası, ayakkabısı ve montundaki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu İstanbul
'a giden bir otobüsteki yolcuda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan R.D.'nin üzerindeki kıyafetleri ve eşyalarında narkotik köpeği 'Sezar
' eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda R.D.'nin çantası, ayakkabısı ve montunun içindeki özel bölümlerde 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
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