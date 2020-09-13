BOLU İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı - Son Dakika

BOLU İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı

İç çamaşırının içinde eroinle yakalandıBOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Sezar'ın tepki vermesi üzerine iç çamaşırında 291,56 gram eroinle yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. (32), adliyeye sevk edildi.

İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Sezar'ın tepki vermesi üzerine iç çamaşırında 291,56 gram eroinle yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. (32), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araç ve sürücü A.Ö. (32) üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin sürücü A.Ö.'ye tepki vermesinin ardından şahıs üzerinde yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı

Narkotik, Sezar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı Bakan Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyarıda bulundu: Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz 7 katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü, polisleri harekete geçirdi Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Yunanistan'ı tahrik ediyor Kaçırılan şahıs, sokak ortasında çırılçıplak ve elleri kan içinde yardım istedi İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu Kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Ersun Yanal'dan Vedat Muric ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı Günlerdir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu         
18:47
Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti         
18:44
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti         
17:31
Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti         
17:02
Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:00
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu         
16:18
Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı         
15:13
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü         
13:23
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü         
12:32
Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse         
11:31
Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü Anne ve kızı, kuşburnu toplarken yıldırım düşmesi sonucu öldü         
10:53
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada Alkol kutusunu pantolonunun arkasına sokup çalan hırsız kamerada         
09:19
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü         
02:49
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı         
23:39
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Yalnız yaşayan öğretmen evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan öğretmen evinde ölü bulundu         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 23:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BOLU İç çamaşırının içinde eroinle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei