Bolu ve Bartın'da buzlanma alarmı: Motosikletlere yasak

01.01.2026 21:46
Batı Karadeniz'de etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski, valilikleri harekete geçirdi. Bolu ve Bartın'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet, scooter ve motokuryelerin belirli sürelerle trafiğe çıkması yasaklandı.

Bolu ve Bartın'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet, scooter ve motokuryelere yönelik geçici yasak kararı alındı.

BOLU'DA BUZLANMA RİSKİNE KARŞI TEDBİR

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda il genelinde buzlanma riskinin arttığı belirtildi. Açıklamada trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin hayata geçirildiği vurgulandı.

Bu kapsamda bu gece saat 22.00'den yarın gece 23.59'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin il genelinde trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı. Vatandaşlardan alınan karara hassasiyetle uymaları istendi.

BARTIN'DA YASAK 2 GÜN SÜRECEK

Bartın'da da kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle benzer önlemler alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet, scooter, elektrikli scooterve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Yasak, 2 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 4 Ocak Pazar günü saat 08.00'e kadar geçerli olacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA

  • Kübra Şirin Kübra Şirin:
