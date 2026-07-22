Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

22.07.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da köylerde su tasarrufunu sağlamak amacıyla başlatılan su sayacı uygulaması bazı yerleşimlerde tepkiyle karşılandı. Ulumescit köyü sakinleri, su hattını yıllar önce kendi imkanlarıyla kurduklarını belirterek uygulamanın iptali için yaklaşık 200 imza topladı. Köylüler, sonuç alamamaları halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Bolu İl Genel Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda köylerde su sayacı uygulaması hayata geçirildi. Su tasarrufunu artırmayı amaçlayan uygulama bazı köylerde destek görürken, Merkez ilçesine bağlı Ulumescit köyünde vatandaşlar karara tepki gösterdi.

KÖYLÜLER UYGULAMANIN İPTALİ İÇİN İMZA TOPLADILAR

Yaklaşık 30 yıl önce köyün içme ve kullanma suyu hattını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten köylüler, Özel İdare'nin su altyapısına herhangi bir katkı sunmadığını savundu. Su hattının bakımını da bugüne kadar kendilerinin üstlendiğini ifade eden vatandaşlar, uygulamanın iptali için yaklaşık 200 imza toplayarak yetkililere teslim etti. Ayrıca uygulamayı onayladığı gerekçesiyle köy muhtarına tepki gösterildiği, bazı ihtiyar heyeti üyelerinin de görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.

"GEREKİRSE MAHKEMEYE DE VERECEĞİZ"

Köy sakinlerinden Salih Tunuslu, suyun doğal kaynaklardan cazibeyle köye ulaştığını belirterek, uygulamanın gereksiz olduğunu savundu. İtirazlarını resmi makamlara ilettiklerini söyleyen Tunuslu, taleplerine yanıt verilmemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

"SU HATTINI KENDİ İMKANLARIMIZLA KURDUK"

Köyün eski muhtarı Mehmet Civan ise su altyapısının devlet desteği olmadan inşa edildiğini öne sürdü. Yaklaşık 8 kilometrelik su hattını köylülerin imkanlarıyla yaptıklarını anlatan Civan, depodan borulara kadar tüm masrafların köy halkı tarafından karşılandığını söyledi.

"AMACIMIZ DEVLETE KARŞI ÇIKMAK DEĞİL, SESİMİZİ DUYURMAK"

Köy sakinlerinden Nurcan Uzunöz de köyde bugüne kadar su sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, amaçlarının devlete karşı çıkmak değil, seslerini duyurmak olduğunu dile getirdi. Uzunöz, suyun tamamen doğal akışla köye ulaştığını ve çözüm odaklı bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.

İl Özel İdaresi, Güncel, Yerel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Bolu Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    vatandaş bir yerde ucuz bir şey bulmasın almasın … hop Mehmet Şimşek anında müdahale eder :)) 3 2 Yanıtla
  • muhsin Şahin muhsin Şahin:
    Muhtarı sorgulamak lazım... 5 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    su zaruri insani bir ihtiyaçtır.bedava olmalıdır diyenler, şimdi 3-5 katına çıkardılar.çünkü heykel yapmak için para lazım. 0 0 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    Yani adamlar kendi parası ile yaptı ise ve buna abonelik bağlanıyorsa bu bildiğin bozgunculuk olur. O yüzden bu kararı asla desteklemiyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada
Büyükçekmece’de özel eğitim kurumunda çocuğa şiddete uygulayan öğretmen tutuklandı Büyükçekmece'de özel eğitim kurumunda çocuğa şiddete uygulayan öğretmen tutuklandı
Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı
Ali Koç Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı Yanındaki isme dikkat Ali Koç Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı! Yanındaki isme dikkat
Polonyalı gazeteciden küstahça yorum Türkler için söylediğine tepki yağıyor Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor

19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:51:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.