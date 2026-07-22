Bolu İl Genel Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda köylerde su sayacı uygulaması hayata geçirildi. Su tasarrufunu artırmayı amaçlayan uygulama bazı köylerde destek görürken, Merkez ilçesine bağlı Ulumescit köyünde vatandaşlar karara tepki gösterdi.
Yaklaşık 30 yıl önce köyün içme ve kullanma suyu hattını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten köylüler, Özel İdare'nin su altyapısına herhangi bir katkı sunmadığını savundu. Su hattının bakımını da bugüne kadar kendilerinin üstlendiğini ifade eden vatandaşlar, uygulamanın iptali için yaklaşık 200 imza toplayarak yetkililere teslim etti. Ayrıca uygulamayı onayladığı gerekçesiyle köy muhtarına tepki gösterildiği, bazı ihtiyar heyeti üyelerinin de görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.
Köy sakinlerinden Salih Tunuslu, suyun doğal kaynaklardan cazibeyle köye ulaştığını belirterek, uygulamanın gereksiz olduğunu savundu. İtirazlarını resmi makamlara ilettiklerini söyleyen Tunuslu, taleplerine yanıt verilmemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.
Köyün eski muhtarı Mehmet Civan ise su altyapısının devlet desteği olmadan inşa edildiğini öne sürdü. Yaklaşık 8 kilometrelik su hattını köylülerin imkanlarıyla yaptıklarını anlatan Civan, depodan borulara kadar tüm masrafların köy halkı tarafından karşılandığını söyledi.
Köy sakinlerinden Nurcan Uzunöz de köyde bugüne kadar su sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, amaçlarının devlete karşı çıkmak değil, seslerini duyurmak olduğunu dile getirdi. Uzunöz, suyun tamamen doğal akışla köye ulaştığını ve çözüm odaklı bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.
Son Dakika › Bolu › Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak - Son Dakika
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