Bolu’da \'kurban bağışı\' iddiası: Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 01:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklu yargılandığı BolSev Vakfı soruşturmasında, kurban bağışı adı altında toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı saptandığı belirtildi. Müfettiş raporlarının, ihtiyaç sahipleri için toplanan bağışlara rağmen tek bir kurbanlık alımı yapılmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Bolu Belediye Başkanı ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ile BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın tutuklu bulunduğu dosyada, vakıf yönetiminde yer alan Leyla ve Aydan Özdemir de soruşturmanın odağındaki isimler arasında bulunuyor.

KURBAN BAĞIŞI TOPLANDI, TEK BİR KURBANLIK ALINMADI!

Bolu’da belediye bağlantılı BolSev Vakfı üzerinden yürütülen soruşturmada çarpıcı tespitler ortaya çıktı. 2025 yılında vatandaşlardan kurban kesimi için bağış alındığı ve vatandaştan bu amaçla para toplandığının belirlendiği öğrenildi. Ancak müfettiş raporlarına göre vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine ilişkin tek bir işlem dahi yer almadığı belirtildi.

İLANLARDA ‘KURBAN’ DEDİLER, DOSYADA BAŞKA GERÇEK ÇIKTI

Vakfın sosyal medya paylaşımlarında vatandaşlara “Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” çağrısı yapılırken, soruşturma dosyasına giren ifadeler bağışların bu amaçla kullanılmadığını ortaya koyduğu kaydedildi. BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın ifadesinde, “Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık” dediği aktarıldı. Bu beyan, vakfın baştan itibaren kurban kesimi yönünde bir faaliyet yürütmediğini ortaya koyduğu vurgulandı.

36 MAĞDUR, 252 YILA KADAR HAPİS İHTİMALİ

Dosyada yer alan bilgilere göre 36 mağdur bulunuyor. Hukuki değerlendirmelere göre her bir mağdur için yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilebileceği, bu kapsamda toplamda 252 yıla kadar hapis ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Suçun bilişim yoluyla işlenmesi, birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi ve dini duyguların istismar edilmesi gibi unsurların cezayı artırabileceği belirtiliyor.

GÖZLER YARGI SÜRECİNDE

Bolu’daki skandal dosyada soruşturma sürerken, kamuoyu adli sürecin nasıl sonuçlanacağını yakından takip ediyor.

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Kurban, Vakıf, Bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Genelde malum yurtların işleri onlar 1 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 02:47:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.