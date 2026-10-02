Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama - Son Dakika
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Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

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Bolu'da belediye kooperatifine yönelik 24 milyon liralık kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla yürütülen 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik yürütülen operasyonda ek gözaltılarla beraber toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Pazartesi günü gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü dün jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü B.A. ve S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı C.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, savcılık sorgularının ardından akşamüzeri tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gece saatlerine kadar süren mahkemenin ardından şüphelilerden B.A., C.Ç., U.Ş., B.T. ve F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ö.Ö., Y.S. ve S.C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

YAKLAŞIK 24 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Raporda, 2021 yılında yapılmış ve kullanılmakta olan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırının 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildiği tespit edilmişti. Yapılan incelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL’ye satın aldığı ve bu işlem nedeniyle kooperatife yaklaşık 24 milyon lira fazla ödeme yapılarak kamu zararına neden olunduğu belirlenmişti.

Kaynak: İHA
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