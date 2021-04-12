Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa - Son Dakika

Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa

12.04.2021 18:44

Beypiliç Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Beypiliç Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Emin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da futbol oynamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu an Boluspor'dayım, sadece buraya odaklandım. Aklımda başka bir düşünce yok. Sezon sonunda bakacağız, Galatasaray'a geri dönebilirim, burada devam edebilirim. Avrupa hayalim var, ilerleyen yıllarda Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

Emin, oyun anlayışı sebebiyle Boluspor'a transfer olmak istediğini aktararak, "Buraya gelmemde Arda abimin ve hocamın büyük katkısı oldu. Onlar Bolu'yu seçmemi istediler. Gelmeden önce Arda abim ile de konuştuğumda pas oyunu oynayan takıma gitmemi söylemişti. Boluspor'u zaten takip ediyordum, burada arkadaşlarım vardı. Barbaros abi (Gözneli) ile görüştük, Arda abi ile Başakşehir'den tanışıyorlar. Bu şekilde ilerledi, Bolu'yu seçtik. Çok da memnunum, her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da futbol oynamak, sarı-kırmızı forma ile sahaya çıkmak hayalimdi"

Emin, altyapısında yetiştiği Galatasaray formasını giymenin hayali olduğunu söyleyerek, "İlk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçında oynadım. Bir ay öncesine kadar top toplayıcılık yaptığım sahada bu sefer maç oynamak nasip oldu. Hocam uygun gördü. Çok güzeldi, o zaman taraftarımız da vardı. Pandemi yoktu. Her şey çok güzeldi. Galatasaray'da futbol oynamak, sarı-kırmızı forma ile sahaya çıkmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim, şimdi de daha fazlasını gerçekleştirmek için uğraşıyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim gibi bir teknik direktörle çalıştığı için şanslı olduğunu dile getiren 18 yaşındaki stoper, "Hocamın zaten başarılarını söylememe gerek yok. Gençlere olan bakış açısı benim için çok değerli. Herkesin gözündeki Fatih Hoca ile benim gözümdeki Fatih Hoca çok farklı. Akademideyken onunla çalışmak hayalimdi. Nasip oldu, her şey çok da iyi gidiyordu. Daha da iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emin, Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçlardan olan Medipol Başakşehir karşılaşmasının da kendisi için özel olduğunu anlatarak, "Başakşehir maçında oyuna sonradan girmiştim. Tabii daha iyi rakiplere karşı daha iyi konsantre oluyoruz. Daha ciddi oynamamız gerekiyor, çünkü karşınızda çok tehlikeli ve büyük oyuncular var. O maç benim için iyi geçmişti. Allah'ın izniyle daha büyük oyunculara karşı oynayacağımı da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sokak hayatından uzak kalmak için futbola başladım"

Futbola başlamasından da bahseden genç oyuncu, şöyle devam etti:

"İstanbul Esenler'de oturuyorduk, sokak hayatından uzak kalmak için futbola başladım. Futbola ilgim vardı ama babam özellikle sokaktan uzak kalmam için beni futbola yazdırdı. Atışalanı Spor Kulübünde başladım. Orada benim bir hocam Emin Tetikli vardı. Beni Galatasaray'dan tanıdığı Ahmet Keskinkılıç Hoca'nın yanına götürdü. Denendim ve bu şekilde başladım. Daha sonra 10 yıla yakın Galatasaray'da devam ettim 17 yaşıma kadar. A takıma kadar yükseldim, hocam uygun gördü Galatasaray'da kaptanlık yaptım. Ardından Boluspor'a geldim. Burada da gelişimimi devam ettiriyorum. Şans bulduğum sürece takıma en iyisini vermeye çalışıyorum."

Emin Bayram, en güvendiği özelliklerini ise "Hava toplarıma güveniyorum, ayaklarıma güveniyorum. Galatasaray A Takımı'na çıktıktan sonra bu özelliklerimin daha da geliştiğini düşünüyorum. Orada tecrübe de kazandım." sözleriyle açıkladı.

Avrupa liglerini yakından takip ettiğini belirten Emin, "İngiltere ve İspanya liglerini seviyorum. Yakaladığım bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Özellikle büyük stoperlerin takımlarının maçlarını izliyorum. Ramos, van Dijk... Şimdi Türk stoperlerimiz Avrupa'da çok ses getiriyor, onların maçlarını izlemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Genç oyuncu, son olarak milli takımda da forma giymeyi hedeflediğini aktararak, "Şu an stoper anlamında çok büyük bir havuz var. Ben de o havuza girmek için çok çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Nasip olursa da Allah büyük diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa
Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa
Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa
Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa

Galatasaray, Emin Bayram, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Emin Bayram'ın hedefi Avrupa - Son Dakika Spor


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