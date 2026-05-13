Bomba iddia: Trump, İran savaşını sona erdirmek için Çin\'den destek isteyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı kritik görüşmede İran savaşını sona erdirmek için Pekin’den destek isteyeceği öne sürüldü. Ancak uzmanlar, Çin’in İran üzerindeki ekonomik ve stratejik etkisine rağmen Washington’un beklediği ölçüde baskı kurmaya sıcak bakmadığını belirtiyor.

ÇİN, İRAN’A DESTEĞİ KESMEYE YANAŞMIYOR

Reuters’ın analizine göre Pekin yönetimi, İran’ı Orta Doğu’daki en önemli stratejik ortaklarından biri olarak görüyor. Bu nedenle Çin’in, Tahran’a ekonomik desteğini kesmesi veya İran yönetimini büyük tavizlere zorlaması beklenmiyor.

Haberde, İran savaşının ABD’nin askeri ve diplomatik odağını Hint-Pasifik bölgesinden uzaklaştırmasının Çin açısından stratejik avantaj sağladığına dikkat çekildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ

Trump yönetiminin, İran üzerindeki baskıyı artırmak için Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemilere yeni ücretler getirme seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Ancak gelen tepkiler sonrası Beyaz Saray’ın, boğazın tüm ticaret gemilerine açık kalmasını istediği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da Washington ile Pekin’in, hiçbir ülke veya grubun Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden tek taraflı ücret almaması konusunda mutabık kaldığını açıkladığı aktarıldı.

ÇİN BANKALARINA YAPTIRIM TEHDİDİ

Haberde, Trump yönetiminin Çin’in İran ile yürüttüğü petrol ticaretini engellemek için Çin bankalarına yaptırım seçeneğini masada tuttuğu kaydedildi. Ancak uzmanlar, büyük Çin bankalarına yönelik yaptırımların küresel ekonomide yeni bir ticaret savaşını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Eski ABD Dışişleri yetkilileri, Çin’in nadir toprak elementleri üzerindeki hakimiyetini koz olarak kullanabileceğini ve bunun ABD sanayisi için ciddi risk yaratabileceğini belirtti.

TRUMP’IN ELİ ZAYIFLIYOR

Analizde, İran savaşı nedeniyle Trump’ın kamuoyu desteğinin zarar gördüğü ve Beyaz Saray’ın Çin’i ikna etmek için sınırlı seçeneğe sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlara göre Pekin yönetimi, ABD’nin İran konusunda içine düştüğü çıkmazı dikkatle izliyor.