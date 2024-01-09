Bonucci Fenerbahçe\'ye transfer oldu mu? Transferde son durum

Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Peki, Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte transferde son durum ve gelişmeler haberimizde...
Süper Lig devi Fenerbahçe, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile anlaştı. 36 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.
Bu sezon Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.
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