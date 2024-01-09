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Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Transferde son durum - Son Dakika
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Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Transferde son durum

Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Bonucci'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı. Bu sezon Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen Bonucci, 1 gol katkısında bulundu.

Bonucci Fenerbahçe\'ye transfer oldu mu? Transferde son durum
09.01.2024 - 22:16,  Güncelleme: 22:21
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Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Peki, Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte transferde son durum ve gelişmeler haberimizde...

BONUCCİ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Süper Lig devi Fenerbahçe, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile anlaştı. 36 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BONUCCİ NE ZAMAN GELİYOR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

BONUCCİ BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Bu sezon Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.

Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Transferde son durum
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SON DAKİKA: Bonucci Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Transferde son durum - Son Dakika
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