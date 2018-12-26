Son Dakika Haberleri: Boran Kuzum & Aybüke Pusat Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!

Boran Kuzum & Aybüke Pusat Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!

1 saat önce

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Ortamlarda daha önce indirmiştim dersin, kim bilecek!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:30 Kaynak: Youtube

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