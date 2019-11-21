OLGUCAN KALKAN, İstanbul DHA

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu için çalan gong töreni sonrası yaptığı açıklamada; "Futbolu artık spor olarak değerlendirmek sadece bir oyun olarak görmek pek mümkün görünmüyor. Çünkü milyar dolar seviyesine ulaşan gelirler, özellikle kulüplerin piyasa değerleri ve dönen parasal işlem hacmine baktığımızda artık burada farklı bir ekosistemden bahsettiğimizi çok rahat söyleyebilirim" diye konuştu.

Hakan Atilla, "Futbolu artık spor olarak değerlendirmek pek mümkün görünmüyor. Sadece bir oyun değil. Futbol spor aktivitelerinde önemli bir paya sahip Çünkü milyar dolar seviyesine ulaşan gelirler, özellikle kulüplerin piyasa değerleri ve dönen parasal işlem hacmine baktığımızda artık burada farklı bir ekosistemden bahsettiğimizi çok rahat söyleyebilirim" dedi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Atilla, Borsa İstanbul olarak kulüplere her zaman bu anlamda destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün vehizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da klüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak

için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Benim ailem de uzun yıllar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hizmet etti. Bunu Bakanımıza arz etme fırsatı buldum. O yüzden manevi olarak da bu tarz alanlarda destek olunmasına şahsen de ön ayak olmak istiyorum. Bu vesileyle Milli Takımımıza elde ettiği başarılar için teşekkürlerimi sunuyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah daha da iyi sonuçlar edeceklerdir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakan Atilla'nın açıklamaları

-Gong'un çalınması