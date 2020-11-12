Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı

12.11.2020 11:27
Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı, System.String[]

Borsa İstanbul'da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı.

Borsa İstanbul'da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı.

Formula 1 takvimine 9 yıl aradan sonra dahil edilen ve 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen'in gongu çalmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, böyle zor bir zamanda bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "İnşallah çok güzel sonuçlanacak ve sezonun en iyi yarışlarından olacak." dedi.

İstanbul pistini pilotların çok sevdiğini ifade eden Aşan, uzun süre Formula'yı kendisinin de çok yakın takip ettiğini, yayınlarını okuduğunu anlattı.

Aşan, Formula'nın son birkaç yıldır popülaritesini tekrar artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tam da uygun zamanda İstanbul'a geldi. İnşallah 2022 yılında İstanbul Finans Merkezi'ni bitirmiş olacağız. 2022 yarışının tanıtım turlarını, Vural bey şimdiden sözünü alalım, İstanbul Finans Merkezi'nin içinde yapalım. Boğaz kadar güzel değil ancak Boğaz'ı aratmayacak kadar güzel bir yer yapıyoruz. Hızlı da gidiyor. 2022'de yarışla birlikte tanıtımını yapmış olalım."

"Borsa İstanbul da Formula 1 gibi hız ve performans anlamında sürekli gelişiyor"

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla da uzun bir aradan sonra Formula 1 organizasyonuna tekrar Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından ve Borsa İstanbul'da böyle bir tören gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dünyanın 5 kıtasına yayılmış, motor sporlarının en üst kategorideki organizasyonu olan Formula 1'i uzun yıllar takip ettiğini belirten Atilla, başarılı Formula sporcusu Michael Schumacher'in kaza geçirmesi sonrası organizasyondan biraz koptuğunu söyledi.

Atilla, "Artık oğlum takip ediyor, ben de onun üzerinden takip ediyorum. Geçmişte isimlerini çok bildiğimiz meşhur insanların oğullarının da yarıştığını duydum ve çok mutlu oldum." dedi.

Formula 1'in çok uzun geçmişi bulunan bir yarış olduğunu dile getiren Atilla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde de bu tarz otomobil yarışlarını canlandırmak ve geliştirmek için çok adımlar atıldı. Fakat bu seviyede motor sporları ancak 2005 yılında ülkemize nasip oldu. Şimdi tekrar ikinci defa bu fırsatı elde etmiş olduk.

Formula 1; hız, performans ve rekabetin oldukça önde olduğu bir yarış segmenti. Borsa İstanbul da bu manada hem hız hem performans anlamında kendini sürekli geliştiriyor. Borsa İstanbul'un da son dönemde ralli yaptığına dair özellikle basın organlarında ifadeler yer alıyor. Artık ralli demeyelim de Formula 1 için gong töreni yapıyoruz, 'başka bir segment' diyebiliriz bizim için... İnşallah kırılmadık rekor kalmayacak borsada. Bugüne kadar zaten birçoğunu kırmış bulunduk."

Atilla, işlem hacimleri, endeksler anlamında Borsa'nın geçmişe göre çok daha iyi olduğunu belirterek, "Bundan sonra geleceğe ilişkin de çok önemli pozitif sinyaller veriyor." dedi.

"Dünyanın gözü Türkiye'de olacak"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise Formula 1'i Türkiye'ye geri getirme görevinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilmesinin ardından gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi.

Ak, "Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu ülkemize tekrar kavuşturmak için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu kadar önemli bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yerde asırlardır tarihin en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan ülkemizin böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği fazlasıyla vardır." diye konuştu.

Intercity İstanbul Park'ın dünyanın en heyecan verici yarış pistlerinden olduğunu ifade eden Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın gözü 13-14-15 Kasım'da Türkiye'de olacak. F1 organizasyonlarını 5 kıtadan milyarlarca insan ekran başlarında veya değişik medya mecralarında takip etmektedir. Takımların piyasa değerleri, dönen parasal büyüklükler milyar dolarları aşan büyük bir ekosistem oluşturmaktadır. Biz de bu ekosistemin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu dev yarışın Intercity İstanbul Park'ta düzenlenmesi hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatı demektir. Ülkemiz, yabancı yatırımlar ve yatırımcılar için cazibe merkezidir. "

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, 9 yıl sonra tekrar İstanbul'da yarışa katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İstanbul'un harika bir şehir olduğunu ifade eden Nielsen, Formula 1'in zor bir dönemden geçtiği kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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