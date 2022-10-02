Borsa İstanbul Hisselerinde Manipülasyon Yaptıkları İddiasıyla 8 Kişi Gözaltına Alındı

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüpheliler arasında, Borsa tarihinin ilk vadeli işlemler krizinin sorumlusu olarak gösterilen Mehmet Akdere ve Ahmet Can Teoman'ın da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'borsada manipülasyon ve haksız kazanç elde etme' soruşturması kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan örgüte üye olma7 ve 'Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet' suçlarını işleyerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında, SPK Kanunu'nun 107. maddesinde yer alan 'işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçundan işlem başlatıldı.

4 İLDE 17 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Tespit edilen şüphelilerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu, 8'inin ise Türkiye'de farklı illerde ikamet ettikleri belirlendi. 8 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir illerindeki 17 farklı adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda M.A. (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında, borsa tarihinin ilk vadeli işlemler krizinin sorumlusu olarak gösterilen Mehmet Akdere ve Ahmet Can Teoman'ın da olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 4 tane flash bellek, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.