Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 14,59 15,03 -2,93 Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 14,59 15,03 -2,93
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 2,80 -2,86
Parsan 8,15 8,29 -1,69
MLP Sağlık 9,70 9,84 -1,42
Deva Holding 3,40 3,44 -1,16
Vestel 5,71 5,77 -1,04
Enka İnşaat 4,47 4,51 -0,89
Çelebi 62,45 63,00 -0,87
Şok Marketler 10,71 10,80 -0,83
Park Elek.Madencilik 2,42 2,44 -0,82
Bim Mağazalar 88,35 89,00 -0,73
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,62 -0,62
Kerevitaş Gıda 1,72 1,73 -0,58
Kardemir (D) 2,20 2,21 -0,45
Otokar 98,50 98,90 -0,40
Eczacıbaşı Yatırım 7,48 7,51 -0,40
İttifak Holding 3,03 3,04 -0,33
Kordsa Teknik Tekstil 8,83 8,85 -0,23
Migros Ticaret 14,08 14,11 -0,21
İskenderun Demir Çelik 6,11 6,12 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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