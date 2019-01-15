Borsada Değer Kaybeden Hisseler
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 14,59 15,03 -2,93 Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|14,59
|15,03
|-2,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|2,80
|-2,86
|Parsan
|8,15
|8,29
|-1,69
|MLP Sağlık
|9,70
|9,84
|-1,42
|Deva Holding
|3,40
|3,44
|-1,16
|Vestel
|5,71
|5,77
|-1,04
| Enka İnşaat
|4,47
|4,51
|-0,89
|Çelebi
|62,45
|63,00
|-0,87
|Şok Marketler
|10,71
|10,80
|-0,83
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|2,44
|-0,82
| Bim Mağazalar
|88,35
|89,00
|-0,73
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|1,62
|-0,62
| Kerevitaş Gıda
|1,72
|1,73
|-0,58
| Kardemir (D)
|2,20
|2,21
|-0,45
|Otokar
|98,50
|98,90
|-0,40
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,48
|7,51
|-0,40
|İttifak Holding
|3,03
|3,04
|-0,33
| Kordsa Teknik Tekstil
|8,83
|8,85
|-0,23
| Migros Ticaret
|14,08
|14,11
|-0,21
| İskenderun Demir Çelik
|6,11
|6,12
|-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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