Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,90 6,03 -2,16 Şekerbank 1,56 1,59 -1,89 Alarko GMYO 16,17 16,46 -1,76 Turkcell 15,15 15,42 -1,75 Selçuk Ecza Deposu 8,27 8,41 -1,66 Anadolu Efes 20,80 21,12 -1,52 Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31 Akçansa 13,03 13,20 -1,29 Ford Otosan 87,20 88,25 -1,19 Ereğli Demir Çelik 9,14 9,25 -1,19 Enka İnşaat 6,75 6,82 -1,03 Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,74 -0,74 Sasa Polyester 16,95 17,05 -0,59 Halkbank 5,16 5,19 -0,58 Good-Year 5,24 5,27 -0,57 İskenderun Demir Çelik 7,10 7,14 -0,56 Torunlar GMYO 3,65 3,67 -0,54 MLP Sağlık 16,51 16,60 -0,54 Pegasus 45,90 46,10 -0,43 Doğan Holding 2,34 2,35 -0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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