Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,90 6,03 -2,16 Şekerbank 1,56 1,59 -1,89 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,90 6,03 -2,16
Şekerbank 1,56 1,59 -1,89
Alarko GMYO 16,17 16,46 -1,76
Turkcell 15,15 15,42 -1,75
Selçuk Ecza Deposu 8,27 8,41 -1,66
Anadolu Efes 20,80 21,12 -1,52
Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31
Akçansa 13,03 13,20 -1,29
Ford Otosan 87,20 88,25 -1,19
Ereğli Demir Çelik 9,14 9,25 -1,19
Enka İnşaat 6,75 6,82 -1,03
Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,74 -0,74
Sasa Polyester 16,95 17,05 -0,59
Halkbank 5,16 5,19 -0,58
Good-Year 5,24 5,27 -0,57
İskenderun Demir Çelik 7,10 7,14 -0,56
Torunlar GMYO 3,65 3,67 -0,54
MLP Sağlık 16,51 16,60 -0,54
Pegasus 45,90 46,10 -0,43
Doğan Holding 2,34 2,35 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Şekerbank, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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