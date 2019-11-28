Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 13,13 12,12 8,33 Doğuş Otomotiv 9,50 8,84 7,47 Çemtaş 7,71 7,23 6,64 Gübre Fabrik. 6,70 6,30 6,35 Alarko GMYO 80,50 76,30 5,50 Otokar 147,60 139,90 5,50 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,80 5,00 Galatasaray Sportif 1,83 1,75 4,57 Şekerbank 1,19 1,14 4,39 Tukaş 8,50 8,20 3,66 Ülker Bisküvi 22,26 21,50 3,53 Fenerbahçe Futbol 15,82 15,31 3,33 Turkcell 13,73 13,35 2,85 Odaş Elektrik 1,58 1,54 2,60 Trakya Cam 3,25 3,17 2,52 Bim Mağazalar 46,50 45,36 2,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50 Şişe Cam 4,99 4,87 2,46 Polisan Holding 2,73 2,67 2,25 Sasa Polyester 6,39 6,25 2,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)