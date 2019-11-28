Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|13,13
|12,12
|8,33
|Doğuş Otomotiv
|9,50
|8,84
|7,47
|Çemtaş
|7,71
|7,23
|6,64
|Gübre Fabrik.
|6,70
|6,30
|6,35
|Alarko GMYO
|80,50
|76,30
|5,50
|Otokar
|147,60
|139,90
|5,50
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,80
|5,00
|Galatasaray Sportif
|1,83
|1,75
|4,57
|Şekerbank
|1,19
|1,14
|4,39
|Tukaş
|8,50
|8,20
|3,66
|Ülker Bisküvi
|22,26
|21,50
|3,53
|Fenerbahçe Futbol
|15,82
|15,31
|3,33
|Turkcell
|13,73
|13,35
|2,85
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,54
|2,60
|Trakya Cam
|3,25
|3,17
|2,52
|Bim Mağazalar
|46,50
|45,36
|2,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,40
|2,50
|Şişe Cam
|4,99
|4,87
|2,46
|Polisan Holding
|2,73
|2,67
|2,25
|Sasa Polyester
|6,39
|6,25
|2,24