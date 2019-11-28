Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 13,13 12,12 8,33
Doğuş Otomotiv 9,50 8,84 7,47
Çemtaş 7,71 7,23 6,64
Gübre Fabrik. 6,70 6,30 6,35
Alarko GMYO 80,50 76,30 5,50
Otokar 147,60 139,90 5,50
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,80 5,00
Galatasaray Sportif 1,83 1,75 4,57
Şekerbank 1,19 1,14 4,39
Tukaş 8,50 8,20 3,66
Ülker Bisküvi 22,26 21,50 3,53
Fenerbahçe Futbol 15,82 15,31 3,33
Turkcell 13,73 13,35 2,85
Odaş Elektrik 1,58 1,54 2,60
Trakya Cam 3,25 3,17 2,52
Bim Mağazalar 46,50 45,36 2,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50
Şişe Cam 4,99 4,87 2,46
Polisan Holding 2,73 2,67 2,25
Sasa Polyester 6,39 6,25 2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Netaş, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması
Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı Zeljko Obradovic tarihe geçti! Fenerbahçe Beko, Khimki'yi 89-76 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 02:15:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]