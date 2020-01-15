Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,65 2,21 19,91 Borusan Mannesmann 13,43 12,27 9,45 Anadolu Grubu Holding 20,04 18,57 7,92 GSD Holding 1,82 1,71 6,43 Turcas Petrol 3,26 3,07 6,19 Netaş Telekom. 14,38 13,72 4,81 Emlak Konut GMYO 1,64 1,57 4,46 MLP Sağlık 16,49 15,80 4,37 Karsan Otomotiv 1,60 1,54 3,90 Çemtaş 8,56 8,25 3,76 Doğuş Otomotiv 10,77 10,38 3,76 Klimasan Klima 18,62 18,06 3,10 Çelebi 106,00 103,10 2,81 Kerevitaş Gıda 3,33 3,24 2,78 Eczacıbaşı Yatırım 10,87 10,59 2,64 Albaraka Türk 1,75 1,71 2,34 Anadolu Hayat Emek. 7,11 6,95 2,30 Aksigorta 6,80 6,66 2,10 Eczacıbaşı İlaç 3,99 3,91 2,05 Karel Elektronik 17,32 17,01 1,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)