Borussia Mönchengladbach-Köln maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach-Köln maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach-Köln maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

12 dakika önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) daha önce kasırga nedeniyle ertelenen Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Borussia Mönchengladbach-Köln maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) daha önce kasırga nedeniyle ertelenen Borussia Mönchengladbach- Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Mönchengladbach kent yönetiminden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılması nedeniyle yarınki maçın seyircisiz oynanmasına karar verildiği ifade edildi.

Alman medyasındaki yorumlarda bu kararın ardından Bundesliga'daki tüm maçların seyircisiz oynanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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