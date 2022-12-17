Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

17.12.2022 22:37

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nın yan tarafında bulunan boş arazide meydana geldi. Arazide yerde hareketsiz yatan kadın olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30-35 YAŞLARINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlenirken polis ekipleri olay yerine şerit çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30-35 yaşlarında olduğu belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri kadının kimliği hakkında çalışmalarını sürdürürken, kadının uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA
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112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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