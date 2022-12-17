Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlenirken polis ekipleri olay yerine şerit çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının 30-35 yaşlarında olduğu belirlenirken, cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu 'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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