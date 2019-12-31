Boş zannedilen silahla öldürülen genç kız toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boş zannedilen silahla öldürülen genç kız toprağa verildi - Son Dakika

Boş zannedilen silahla öldürülen genç kız toprağa verildi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal'ın cenazesi Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Boş zannedilen silahla öldürülen genç kız toprağa verildi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal'ın cenazesi Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemi sonrasında yakınlarına teslim edilen Selin Kartal'ın cenazesi, Burhaniye'deki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından genç kadının cenazesi Bahçelievler Camisi'ne taşındı.

Camide baba Atilla Kartal yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durabilirken anne Serap Kartal ise fenalaştığı için evde sağlık kontrolünde tutulduğu için kızının cenazesine katılamadı.

Genç kadının cenazesi kılınan öğle namazının ardından Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

İddiaya göre A.B, arkadaşları S.D. ve Selin Kartal (20) ile Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki evine gitmişti. Burada bir süre alkol alan üç arkadaştan A.B, silahını çıkararak şarjöründeki mermileri boşaltıktan sonra boş zannettiği silahı Kartal'a doğrultarak tetiğe basmıştı. Silahın ateş almasıyla başından yaralanan Selin Kartal, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçtıkları iddia edilen A.B. ve S.D. ise polislerce gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Burhaniye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü
Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:41 ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI - Son Dakika
21:40 AGD'den Mekke'nin Fethi Programı - Son Dakika
21:39 Mekke'nin Fethi'nin 1389. yıl dönümü - Son Dakika
21:36 Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı - Son Dakika
21:34 Kozan'da "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" konulu konferans - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:45:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boş zannedilen silahla öldürülen genç kız toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]