Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi

28.05.2022 12:59

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası uçakla Antalya'ya getirilen Rojda Şayla için Konuksever Mahallesi'ndeki Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şayla'nın annesi Besim Çavuş, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.

Rojda Şayla'nın eniştesi Zafer Beytaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir kadın cinayetinin daha işlendiğini, kadınlara sahip çıkamadıklarını belirtti.

Bu durumdan insan olarak utandıklarını ifade eden Beytaş, "Can almak, canilikten başka bir şey değildir. Adalet önünde en ağır cezayı almalı. Birilerine örnek olmalı, birilerini durdurmalı. Bunu durdurmak için gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyor." dedi.

Beytaş, şüphelinin olay yerindeki site güvenliğini atlatarak evin kapısında olayı gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Kapı açılmayınca, kapının arkasından öldürmek için ateş ediyor. Planlı olarak yapılan bir cinayet. Zaten boşanma davaları vardı. Uzaklaştırma kararı da aldırmıştı. Bu yapılan katliamdan başka bir şey değil." diye konuştu.

İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'ndeki 296 Sokak'ta N.Ş, boşanma davası açan ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Rojda Şayla'nın (43) yaşadığı evde kapının açılmaması üzerine dışarıdan ateş ederek, eşini öldürmüştü.

Yaklaşık 6 ay önce evlenen çiftin geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları ve 45 gündür de ayrı yaşadıkları öğrenilmişti.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın Antalya'da toprağa verildi

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Kaynak: AA

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