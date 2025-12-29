Manisa\'da kan donduran cinayet, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süreyya Köken, boşanma sürecinde olduğu eşi Kadriye Köken'i (40) sokak ortasında tüfekle başından vurdu. Kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaşanan dehşete o sırada bölgede olan herkes de tanıklık etti.

OLAY YERİNDE SON NEFESİNİ VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI İŞE YARAMADI

Kadriye Köken'in, kısa süre önce eşi Süreyya Köken hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Süreyya Köken'in pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.