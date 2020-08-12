Bosphorus Film Lab'ın Direktörü İpek Tugay oldu - Son Dakika

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23-30 Ekim'de düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab'ın yeni direktörü açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Bosphorus Film Lab'ın yeni direktörü yapımcı İpek Tugay oldu.

Başvuruları devam eden, yapım ve fikir aşamasındaki film projelerinin katılabildiği Bosphorus Film Lab'ın Pitching Platformu'nda yarışan bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alırken bir proje de "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü"nün sahibi olacak.

Başvurular 4 Eylül'e kadar

Work in Progress kapsamında yer alan projeler de 25 bin liralık "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" ile "CGV Mars Dağıtım Ödülü" için sunumlarını gerçekleştirecek.

Festival kapsamında 24- 29 Ekim'de gerçekleştirilecek Bosphorus Film Lab için başvurular 4 Eylül'e kadar "www.bogazicifilmfestivali.com" üzerinden yapılabilecek.

"Bosphorus Film Lab'a katkı sağlayacağım için çok mutluyum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tugay, "Boğaziçi Film Festivali her yıl özenle oluşturulmuş film seçkisi ve İstanbul'da ağırladığı değerli konuklarıyla sektörü ve tüm sinemaseverleri bir araya getiren önemli bir yapı. Bu yapının çatısı altında yer alan Bosphorus Film Lab ile yerli projelerin hayata geçirilmesine ve hem yerli hem de yabancı endüstri profesyonellerini bir araya getirerek verimli bir paylaşım alanı oluşturulmasına katkı sağlayacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İpek Tugay

Toronto Uluslararası Film Festivali süresince düzenlenen "Turks at TIFF" programının 2015'te direktör yardımcılığını yapan İpek Tugay, 2019'a kadar Zeynofilm'in çeşitli projelerinde yönetici olarak çalıştı. Tugay, yapımcı Zeynep Atakan'ın ortak yapımcısı ve dağıtımcısı olduğu yabancı projelerin yürütücü yapımcılığını ütlenirken, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı"nda ise proje koordinatörü olarak görev aldı.

Geçen yıl Elia Suleiman'ın Cannes'te ödül alan "Burası Cennet Olmalı" filminin Türkiye bölümünün yürütücü yapımcılığını üstlenen Tugay, 2015'ten itibaren çeşitli görevlerde çalıştığı Antalya Film Forum'un 2017 ve 2018'de genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Şu an Chantier Films'de içerik geliştirme ve yapım sorumlusu olarak çalışmalarına devam eden İpek Tugay, uluslararası iletişim ağını genişleterek projeler üretmeyi sürdürüyor.