Bostanlı-Üçkuyular feribot ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Bostanlı-Üçkuyular feribot ücretlerine zam yapıldı

İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arasındaki feribotlarda otomobil ücreti 23 liradan 25 liraya yükseltildi.

İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arasındaki feribotlarda otomobil ücreti 23 liradan 25 liraya yükseltildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Ekim-26 Kasım tarihlerinde motorin fiyatlarındaki artış nedeniyle feribot tarifesinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Otomobil geçiş ücreti 23 liradan 25 liraya çıkarıldı. Araç içinde bulunan sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip yurttaşlar dışındaki yolculardan alınan 1 liralık ücret değişmedi. Minibüs/kamyonet geçiş ücreti 45 liradan 50 liraya; otobüs/kamyon geçiş ücreti 80 liradan 100 liraya; motosiklet geçiş ücreti 12 liradan 14 liraya; tır geçiş ücreti 170 liradan 200 liraya; midibüs geçiş ücreti ise 60 liradan 70 liraya yükseldi."

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