'Botan Efsanesi' sahnede

Siirt Valiliği himayesinde Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, Ankara'da öğretmenler için sahne alacak.



Sanat yönetmeni Sezgin Aydın, eğitmenler Dinçkal Tunca, Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı'nın öncülüğünde 2013 yılında kurulan 40 kişilik dans grubuna ilgi, 1 Eylül 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Siirt Günleri galasında sahne almasının ardından günden güne büyüdü.



Siirt'in tarihinde yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikayeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, gördüğü ilgi üzerine 7 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteriye imza attı.



Gösterilere yaklaşık 3 yıl ara veren topluluk, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in destekleriyle yeniden sahnelere dönmek için hazırlıklarını tamamladı.



Dans topluluğu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) daveti üzerine 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 22 Kasım'da Ankara'da "Grani, Halef, Segavi, Karakistan, Kızlar, Huruke, Genimo, Helala, Maşallah, Bablekan, Govend, Çaçan, Kevanjer, Hazale, Dellocan ve Mizansel" isimli oyunlarda figürlerini öğretmenler için sahneleyecek.