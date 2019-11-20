Son Dakika Haberleri: 'Botan Efsanesi' sahnede
Son Dakika Magazin 'Botan Efsanesi' sahnede - Son Dakika Magazin

'Botan Efsanesi' sahnede

6 saat önce

Siirt Valiliği himayesinde Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, Ankara'da öğretmenler için sahne alacak.

'Botan Efsanesi' sahnede, System.String[]

Siirt Valiliği himayesinde Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, Ankara'da öğretmenler için sahne alacak.


Sanat yönetmeni Sezgin Aydın, eğitmenler Dinçkal Tunca, Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı'nın öncülüğünde 2013 yılında kurulan 40 kişilik dans grubuna ilgi, 1 Eylül 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Siirt Günleri galasında sahne almasının ardından günden güne büyüdü.


Siirt'in tarihinde yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikayeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, gördüğü ilgi üzerine 7 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteriye imza attı.


Gösterilere yaklaşık 3 yıl ara veren topluluk, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in destekleriyle yeniden sahnelere dönmek için hazırlıklarını tamamladı.


Dans topluluğu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) daveti üzerine 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 22 Kasım'da Ankara'da "Grani, Halef, Segavi, Karakistan, Kızlar, Huruke, Genimo, Helala, Maşallah, Bablekan, Govend, Çaçan, Kevanjer, Hazale, Dellocan ve Mizansel" isimli oyunlarda figürlerini öğretmenler için sahneleyecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki, Bergen yorumuyla sosyal medyaya damga vurdu
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi İrem Derici saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:39:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Botan Efsanesi' sahnede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]