Kovulduğu iddiası milyonları sevince boğmuştu! Jet yalanlama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kovulduğu iddiası milyonları sevince boğmuştu! Jet yalanlama geldi

Kovulduğu iddiası milyonları sevince boğmuştu! Jet yalanlama geldi
27.01.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino'nun görevden alınmadığını ve onun Başkan Donald Trump'ın ekibinin önemli bir parçası olduğunu açıkladı. Bovino'ya giydiği uzun palto ve saç kesiminin yanı sıra uyguladığı sert göçmenlik taktikleri nedeniyle Nazi yanlısı olduğu eleştirileri yapılıyordu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, basında yer alan Bovino'nun görevine son verildiği iddialarına yanıt verdi.

"TRUMP'IN EKİBİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

CBP Komutanı'nın görevine son verilmediğini kaydeden McLaughlin, "Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in kürsüden belirttiği üzere Bovino, Başkan Donald Trump'ın ekibinin önemli bir parçası." ifadesini kullandı. Leavitt de sosyal medya hesabından McLaughlin'in bu açıklamasını yeniden paylaştı.

Trump yönetimi, CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevden alındığı iddiasını yalanladı

"O BİR NAZİ YANLISI" ELEŞTİRİLERİ

Bovino'ya giydiği uzun palto ve saç kesiminin yanı sıra uyguladığı sert göçmenlik taktikleri nedeniyle Nazi yanlısı olduğu eleştirileri yapılıyordu.

Trump yönetimi, CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevden alındığı iddiasını yalanladı

GÖREVİNDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Amerikan The Atlantic dergisi, İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Minnesota eyaletindeki olayların büyümesi üzerine CBP Komutanı Bovino'nun görevine son verildiğini yazmıştı. Kamuoyundaki tepkilerin iyice artması üzerine Bovino'nun görevine son verildiği ve komutanın kısa süre içinde Minnesota'dan ayrılarak California'daki eski pozisyonuna döneceği belirtilmişti. Ayrıca Trump, "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ı Minnesota'ya göndereceğini açıklamıştı.

Trump yönetimi, CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevden alındığı iddiasını yalanladı

NE OLMUŞTU?

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı. Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovulduğu iddiası milyonları sevince boğmuştu! Jet yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek
Kapı şifresi bomba Elini kolunu sallayarak stada girdi Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
10:20
Fenerbahçe’ye Kerem şoku UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:33:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kovulduğu iddiası milyonları sevince boğmuştu! Jet yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.