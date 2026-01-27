Kovulduğu iddiası milyonları sevince boğmuştu! Jet yalanlama geldi

Amerikan The Atlantic dergisi, İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Minnesota eyaletindeki olayların büyümesi üzerine CBP Komutanı Bovino'nun görevine son verildiğini yazmıştı. Kamuoyundaki tepkilerin iyice artması üzerine Bovino'nun görevine son verildiği ve komutanın kısa süre içinde Minnesota'dan ayrılarak California'daki eski pozisyonuna döneceği belirtilmişti. Ayrıca Trump, "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ı Minnesota'ya göndereceğini açıklamıştı.

Bovino'ya giydiği uzun palto ve saç kesiminin yanı sıra uyguladığı sert göçmenlik taktikleri nedeniyle Nazi yanlısı olduğu eleştirileri yapılıyordu.

CBP Komutanı'nın görevine son verilmediğini kaydeden McLaughlin, "Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in kürsüden belirttiği üzere Bovino, Başkan Donald Trump 'ın ekibinin önemli bir parçası." ifadesini kullandı. Leavitt de sosyal medya hesabından McLaughlin'in bu açıklamasını yeniden paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı. Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.