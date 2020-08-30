Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla sona erdi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Akın, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nihat Aydın ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika