Son Dakika Haberleri: Bozcaada ekolojik belgesel festivali'nde finalistler belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

Bozcaada ekolojik belgesel festivali'nde finalistler belli oldu

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED), Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 17 film, Gaia Öğrenci Ödülü için 10 film, ödül alabilmek için yarışacak.

Bozcaada ekolojik belgesel festivali'nde finalistler belli oldu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED), Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 17 film, Gaia Öğrenci Ödülü için 10 film, ödül alabilmek için yarışacak.

Bozcaada ilçesinde 9-13 Ekim tarihlerinde 6'ncı kez düzenlenecek BIFED'e, 60 ülkeden 450 film başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak 17 filmin yer aldığı kategoride iki yerli yapım bulunuyor. Dördü Türkiye'den finale kalan 10 film de Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak. Mozambik, Litvanya, İsviçre, İtalya, Belçika, Fransa, Arjantin, Kanada ve Slovenya'ya kadar bir çok filmin yer alacağı festivalde ayrıca, panaroma bölümünde gösterilecek filmlerle birlikte 50'yi aşkın film, dünyanın birçok noktasından Bozcaada'ya gelen sanatsever ve ekolojistlerin ilgisine sunulacak.

Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı
DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:30:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozcaada ekolojik belgesel festivali'nde finalistler belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]