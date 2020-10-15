Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı

15.10.2020 09:12
Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimin ardından Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli başkanlığında Korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ülkemizde görüldüğü günden bu yana yaklaşık 9 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Korona virüs tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Ülkemizde sıkça yapılan Korona virüs denetimleri ile salgına karşı alınan önlemler denetlenerek, kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulanıyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de yapılan program çerçevesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde ilçe genelindeki iş yerleri denetlendi. Kaymakam Divli, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları Korona virüs ile mücadeledeki 3 önemli kural olan maske, mesafe ve hijyen kurallarında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı düzenlendi

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından İlçe Kaymakamı Soner Divli başkanlığında ilgili kurum amirlerinin de katılımıyla Korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdür V. Dr. Ozan Arif Öztekin'in ilçedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı sunumla başlayan toplantı, yüz yüze eğitime geçilen sınıflarda alınması gereken tedbirler, filyasyon çalışmalarında karşılaşılan durumlar ve Korona virüs denetimlerinde tespit edilen hususların değerlendirmeleri doğrultusunda alınan kararlarla sonuçlandı. - AYDIN

Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı
Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı
Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı
Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı
Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı
Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Koronavirüs, Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozdoğan'da Korona virüs denetimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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