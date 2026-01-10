Bozgeyik'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bozgeyik'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bozgeyik\'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Bozgeyik, basının önemine vurgu yaparak gazetecilerin fedakarlığını kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Bozgeyik mesajında, basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında hayati rol oynadığını ifade etti. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, zaman mefhumu gözetmeksizin, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan gazetecilerimiz; demokrasimizin güçlenmesine, toplumsal bilinç ve farkındalığın artmasına önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle yerel basınımız, şehirlerimizin sesi olma noktasında çok kıymetli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Zor şartlar altında mesleğini icra eden basın mensuplarının emeklerinin her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayan Bozgeyik, "Gazetecilik, doğruluktan sapmadan, tarafsızlık ilkesini esas alarak, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu her şartta önceleyen onurlu bir meslektir. Hakikatin peşinde, baskı ve tehditlere rağmen kalemini vicdanla kullanan basın emekçileri, toplumların ortak hafızasını oluşturmaktadır. Gerçeğin dünyaya duyurulması uğruna, Gazze'de ve Filistin topraklarında görev yaparken hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hakikatin sesi olmaya çalışan basın emekçilerine yönelik saldırıları da en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, mesajının sonunda başta Gaziantep'te görev yapan basın mensupları olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı coğrafyalarında görevini fedakarlıkla sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, görevleri başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmet ve saygıyla andı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Milletvekili, Etkinlik, Kültür, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozgeyik'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor
Dün geceye damga vuran kare Dün geceye damga vuran kare

13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 13:50:01. #7.11#
SON DAKİKA: Bozgeyik'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.