Bozkır'da "Sıfır Atık" projesi - Son Dakika
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Bozkır'da "Sıfır Atık" projesi

20.05.2022 11:41
Bozkır'da "Sıfır Atık" projesi

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında defile etkinliği yapıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında defile etkinliği yapıldı.

Remzi Demirci Anaokulu'nun bahçesindeki etkinlikle öğrenciler, atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle, defile yürüyüşü gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Şerife Mıhlıoğlugil, etkinliğe katılan öğrenci velilerine teşekkür etti.

Etkinlik şarkı dinletisi, hediye takdimi ve ikramların ardından sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pınar Buluz da katıldı.

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Kaynak: AA

Demirci, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkır'da 'Sıfır Atık' projesi - Son Dakika


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