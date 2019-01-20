Bozkır'da Termal Turizm Atağı

Bozkır'da termal turizm atağı Otellere termal turizm için önceden rezervasyon yaptırılıyorKIRŞEHİR - Bozkır'ın ortasında termal turizmle adını duyuran Kırşehir'in 5 yıldızlı tek otelinde tatilciler soğuk havada sıcak suyun zevkini çıkartıyor.

Bozkır'da termal turizm atağı

Otellere termal turizm için önceden rezervasyon yaptırılıyor



KIRŞEHİR - Bozkır'ın ortasında termal turizmle adını duyuran Kırşehir'in 5 yıldızlı tek otelinde tatilciler soğuk havada sıcak suyun zevkini çıkartıyor.

Kaplıca ve termal otellere ilginin kış mevsimi ile artış göstermeye başlamasının ardından Kırşehir'de yer alan Armas Otel yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Termal suyun mineral oranını kaybetmeden hizmet sunan oteli tercih eden tatilciler, kış mevsimini termal suyun verdiği şifa ile değerlendiriyor.

"Bozkırın merkezi Kırşehir, termal turizmi ile İç Anadolu Bölgesinin yeni gözdesi"

Mevsimsel değişimle birlikte kaplıcalara akın eden tatili konforla birleştirmek isteyen tatilciler, Kapadokya ve Erciyes'e yakınlığı ile bilinen Kırşehir'de konaklamanın zevkini yaşıyor. Ahiliğin merkezi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir, Cacabey Gökbilimleri inceleme merkezi ile de tatilcilere tarih, kültür ve termal suyun bütün özelliklerini sunuyor. Tatil yapmak ve şifa bulmak için otele konaklamaya geldiklerini belirten tatilciler, "Kaplıca suyunun insan vücuduna faydalı olduğu söyleniyor. Birçok romatizma hastalıkların çözümünde önemli bir merkez. Her yıl otele tatil için geliyorum. Kaplıca suyundan oldukça memnunum iyi geldiğini de kesinlikle söylerim. Kışın termal su, yazın ise güneşten faydalanmak için geliyorum" diye konuştu.

"Akdeniz ve Ege Bölgesine alternatif oluşturuyor"

Sunduğu kaplıca hizmeti ile tatilcilerin son yıllarda gözde alanlarından bir tanesi haline dönüşen Kırşehir'in Akdeniz ve Ege Bölgelerinde sunulan hizmetler eş değer alternatifler sunduğunu anlatan ve yarı yıl tatile nedeniyle tercihini Kırşehir'den yana kullanan tatilciler, "İlginç bir yer daha önce deniz turizmini biliyorduk. İşin doğrusu son yıllarda ülkemizde termal turizm gelişmeye başladı. Termal turizmin sağlıklı olduğuna inanıyorum. 3-4 yıldır sürekli geliyorum. Neşet Ertaş'ın memleketi bozkır'da böyle bir tesis ve su çok sağlıklı tatil yaparken dinleniyorum.

Ailemizle genelde Antalya Bölgesini tercih ediyorduk. Burası için biraz düşünceliydik. Geldik ve memnuniyeti yaşadık. Her zaman deniz olmuyor sıcak suda gerekli. Dışarısı soğuk su sıcak farklı bir duygu" ifadelerini kullandı.

Balıklı havuz bölgesine Sedef rahatsızlığı ve cilt hastalıklarına karşın tedavi amacıyla gelen bir tatilci ise, ""3-4 aydır Sedef ve inzama için sürekli ilaç ve kremler kullandım. Hiçbirisi işe yaramadı sürekli tekrarladı. Balıklarla ciddi bir iyileşme gösteriyorum. Doktorda yaklaşık 3 ayımı harcadım. Bütün krem ve ilaçları kullanmama rağmen hiç birisi fayda etmedi sürekli tekrarladı" diye konuştu.

Otel Genel Müdürü Bahadır Aksoy, Armas gurubunun Kırşehir'de önemli bir hizmet verdiğini söyledi. Aksoy açıklamasında; "Kırşehir'e özgü olan ve belgelenmiş bir termal oteldir Armas, misafirlerimizin bizi yoğun şekilde tercih etmesinin nedeni kaplıca su içindeki faydalı minareller kaynaklı su kaynaktan 47 derecede çıkmakta suyun otele girişi ise 45 derece, hiçbir şekilde minareller kaybolmadan direk misafirlerin havuza rahatlıkla girebilecekleri hiçbir katkı olmadan hizmet sunulan bir tesisimiz. Kış aylarında sahil kesimlerimiz istenilen seviyede değil denize insanlar giremiyor. Bu nedenle termal oteller daha çok ön plana çıkıyor. Misafirlerimiz de son derece bilinçlendi. Bir termal oteli seçme özgürlüğüne girdiklerinde işin özüne bakıyorlar. Çocuklara özgü oyun alanları ile sahil kesimlerine gittiklerinde alınan paket hizmetlerinin belli kısmını aynı şekilde sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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