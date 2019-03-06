Son Dakika Haberleri: Bozkır'daki Bazı Okullara Yapılması Planlanan "Robotik Kodlama Atölyesi"

Bozkır'daki Bazı Okullara Yapılması Planlanan "Robotik Kodlama Atölyesi"

1 saat önce

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, içnde Robotik Kodlama Atölyesi bulunan Konya'daki Meram Niyazi Usta ilkokulunda incelemelerde bulundu.

Bozkır'daki Bazı Okullara Yapılması Planlanan
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, içnde Robotik Kodlama Atölyesi bulunan Konya'daki Meram Niyazi Usta ilkokulunda incelemelerde bulundu.

Bozkır ilçe Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kılınç Meram Niyazi Usta ilkokulunda bulunan STEM Robotik Kodlama Atölyelerini gezerek, bir benzerini Bozkır ilçesinde yapılması planlanan STEM Robotik Kodlama Atölyeleri için okul yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Meram, Oltan, Bozkır, Güncel
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