Bozkır'daki Bazı Okullara Yapılması Planlanan "Robotik Kodlama Atölyesi"
1 saat önce
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, içnde Robotik Kodlama Atölyesi bulunan Konya'daki Meram Niyazi Usta ilkokulunda incelemelerde bulundu.
Bozkır
Kaymakamı Oltan
Bayraktar, içnde Robotik Kodlama Atölyesi bulunan Konya
'daki Meram
Niyazi Usta ilkokulunda incelemelerde bulundu.
Bozkır ilçe Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kılınç
Meram Niyazi Usta ilkokulunda bulunan STEM Robotik Kodlama Atölyelerini gezerek, bir benzerini Bozkır ilçesinde yapılması planlanan STEM Robotik Kodlama Atölyeleri için okul yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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