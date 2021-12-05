Bozkurt heykeli, 44 yıl sonra yerine konuldu - Son Dakika

BURDUR'da Cumhuriyet Meydanı'nda 1977 yılındaki molotoflu saldırıdan sonra kaldırılan Mete Han heykelinin yanındaki bozkurt heykeli, hurdacıdan alınıp 44 yıl sonra yerine konuldu.

Mimar Yavuz Görey tarafından 1973 yılında cumhuriyetin 50'nci kuruluş yıl dönümünde yapılan anıt heykeller ve rölyefler arasında yer alan Mete Han heykelinin yanındaki bozkurt heykeline, 1977 yılında molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırının ardından heykel, kaldırıldı. Hacer Ayar'ın eşi, 2008 yılında bozkurt heykelini hurdacıda görüp, satın aldı. Hacer Ayar, yaklaşık 13 yıldır evinde üzerini örtüp muhafaza ettiği heykeli, 15 Ekim'de Burdur Valiliği'ne teslim etti.Burdur Valiliği tarafından heykel geçen pazartesi günü 44 yıl önceki yeri olan Mete Han heykelinin yanına yerleştirildi. Burdur MHP İl Teşkilatı, heykel önünde tören düzenledi. Törene partinin MYK üyeleri Abdullah Bahadır Alperen, Turan Şener, Emrullah Türe ile Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut da katıldı.