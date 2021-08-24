Üye Girişi
KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş - Son Dakika

KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş

24.08.2021 11:00

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Miraç Aydın, Bozkurt'ta yaşanan selde Ezine Çayı'nın yatağının yaklaşık 30-40 metre genişlediğini, bunun da bazı binalarda yıkıma neden olduğunu söyledi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Miraç Aydın, Bozkurt'ta yaşanan selde Ezine Çayı'nın yatağının yaklaşık 30-40 metre genişlediğini, bunun da bazı binalarda yıkıma neden olduğunu söyledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Aydın, AA muhabirine, Ezine Çayı'nın büyük bir havzası olduğunu söyledi.

Çayın havzasının yaklaşık 376 kilometrekarelik bir alana sahip olduğuna işaret eden Aydın, "Oldukça eğimli bir arazi. Eğimli alanlar daha fazla yüzeysel akışa sebebiyet vererek, derelere daha çok materyalin taşınmasına neden oluyor. Bu da selin şiddetini artırıyor." dedi.

İklim değişikliğinin son zamanlarda kendini daha çok hissettirdiğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Yağışlar eskisi gibi düzenli gerçekleşmiyor. Rize'deki, Dereli'deki felaketlerin hepsinde yağışların son 100 yılda gerçekleşmediğini görüyoruz. Ortalamanın 2-3 katı yağışlar olduğunu görüyoruz. Buradaki yağış oranlarına baktığımızda geçmiş yılların çok üstünde olduğunu görüyoruz. Geçen sene ağustos ayında metrekareye 40 kilogram yağış düşmüş. Geçmiş 10-15 yıla baktığımızda 40-50 kilogram arasında düştüğünü görüyoruz. Afetin yaşandığı gün burada metrekareye 139 kilogram yağış düşmüş. Havzanın ilerisinde Mamatlar diye bir yer var, burada 450 kilogram bir yağıştan bahsediyoruz. Geniş ve engebeli bir havza olduğu için şiddetli yağış, taş blokları, kaya parçalarını, ağaçları selle birlikte Bozkurt ilçesine getirdi."

Selden sonra gündeme gelen "HES patladı" iddialarına da değinen Doç. Dr. Aydın, "Şiddetli yağış ve eğimli araziden gelen materyal nedeniyle köprülerin yıkılması, tıkanması normaldir. HES'in yıkıma sebebiyet verdiği söyleniyor ama bu çok da doğru bir yaklaşım değil, 376 kilometrelik büyük bir havzadan gelen su miktarından bahsediyoruz. Yukarı havzadan gelen su önündeki ağaç materyalleri, kaya kütlelerini getirerek önüne ne çıkarsa zarar vermiş." ifadelerini kullandı.

"Dere yatağının kenarlarına tampon bölgeler kurmalıyız"

Alınabilecek önlemlerin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"İklimden oluşan farklılıkları nedeniyle yağış rejimini değiştirme şansımız yok. Alacağımız önlemlerle bunun zararını azaltmamız lazım. Geniş perspektiften baktığımızda neredeyse Bozkurt ilçesinin tamamının dere yatağında olduğunu görüyoruz. İlçeyi tamamen kaldıralım diyemeyiz. İlçe buraya kurulmuş ve maalesef dere yatağının daraltıldığını görüyoruz. Dere yatağı maalesef 30-40 metre kadar daraltılmış. Gelen yağış suları o yatağa sığmadığı için yerleşim yerlerine kanalize olmuş. Beraberinde taş, kaya ve ağaçları getirerek hem mal hem de can kaybına neden olmuş. Karşı taraftaki bendin yıkılıp dere yatağının 30-40 metre genişleyip içeri girdiğini, bu sebepten de binaların yıkıldığını görüyoruz. Dere yatağının hemen yakınına bina yapmamamız gerekiyor. Dere yatağının kenarlarına tampon bölgeler kurmalıyız. Bunun büyüklüğü ekolojik şartlara göre belirlenir. Yatağın kenarına bir tampon bölge yapsak, selin şiddeti burada azalırdı. Yatağın kenarı direkt yerleşime açılmamalı, 100 metre olur, 200 metre olur ama mutlaka bir tampon bölge lazım."

"Erken uyarı sistemi şart"

Erken uyarı sistemlerinin şart olduğunu dile getiren Aydın, can kaybını azaltmak için erken uyarı sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Aydın, "Havzanın yukarısına düşen yağışı önceden bilip bunu vatandaşlara bildirmemiz gerekiyor. Bu süreçte vatandaşların önlemler almaları gerekiyor. Burada bir uyarı yapılmış ama zamanında ve çok yeterli olmadığı, vatandaşların da bilinçli hareket edemediği görülüyor. Vatandaşların selin hangi boyutta olacağını anlayamadığı için can kaybının arttığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş
KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş
KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş
KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş

Bozkurt, Havza, Aydın, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı 13:33 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz 13:06 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:23 "Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
13:37 Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı         
13:52
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Oyuncu Celil Nalçakan, Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına         
09:56
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı         
00:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:46:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın yatağı selde 40 metre genişlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement