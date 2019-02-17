Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı Projelerini Açıkladı

Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı Projelerini Açıkladı

1 saat önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni dönem projelerini açıkladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı Projelerini Açıkladı, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni dönem projelerini açıkladı.

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakıcı, Bozüyük'ü daha da güçlendirecek ve 2023 yılına taşıyacak 21 yeni nesil projelerinin başlıklarını vererek 9'unun videolu ve detaylı tanıtımını yaptı.

"Şehir değişirse hayat değişir" temasıyla yola çıktıklarını anlatan Bakıcı, şunları kaydetti:

"Bu hizmet yolunda her daim asıl amacımız, insanımızın hayatını güzelleştirmek üzerine oldu. İzlediğimiz filmde hep birlikte gördük. Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 160 projenin her biri bugün hayatımıza hizmet eden birer güzellik oldular. Her iş gününü, insanı için planlayan, hizmet üreten ve yaşama sunmak için gecesini gündüz kılan, tüm mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum."

Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile çok sayıda partili katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA

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