Bozüyük'te 250 Yataklı Devlet Hastanesinin Temeli Atıldı

BİLECİK (İHA) Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde yapılması planlanan 250 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesinin temeli, coşkulu kalabalığın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Yeşilkent ile Yediler Mahallesi arasındaki alanda yapımına başlanılan hastanenin temel atma törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir , Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı , Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman , Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı , eski devlet bakanlarından Bahattin Şeker ile çok sayıda ilgili ve vatandaş katıldı.Törende ilk olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, göreve geldikleri günden itibaren kendilerine güvenen Bozüyüklülere layık olabilmek için hız kesmeden çalıştıklarını söyledi. Bozüyük'te yıllarca eksikliği yaşanmış hizmetleri bir bir tamamladıklarını kaydeden Bakıcı, "Çünkü bizler, seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmayı ilke edilmiş bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Mevlana şöyle diyor ki; 'Kamil odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Biz de eserlerimizle konuşuyoruz. Boş laf değil iş üretiyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenen, sorunları ile ilgilenen duyarlı bir yönetim olarak ilçemizin en önemli sorunu olan 3 ayrı hastane arasında sağlık hizmeti almak için mekik dokuyan, vakit kaybeden halkımız içi, yeni hastane yeri ile ilgili olarak taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. 2013 yılında planına başlayıp, 2014 yılında 18 uygulaması yapıp, 2017 yılında kamulaştırma işlemlerini bitirip yeni hastane alanımız için belediye olarak 34 bin metrekare alanı 2 milyon TL bedelle kamulaştırdık. Ardından alanın Sağlık Bakanlığımıza tahsisini gerçekleştirdik. Halkımıza böylesine güzel bir hizmeti kazandırabilmek için canla başla çalışan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, önceki dönem Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan 'a, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir 'e, milletvekilimiz Selim Yağcı'ya sizlerin huzurunda teşekkürlerimi iletiyorum. Biz Bozüyük'te yerel yönetim ve hükumet işbirliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz." dedi.Başkan Bakıcı, '5 yılda 160 proje olmaz' diyerek kendisini eleştirenlere hayata geçirdikleri projelerle cevap verdiklerini aktararak, "5 yıla sığdırdığımız 160 proje ile Bozüyük'ün gelişimine hep birlikte şahitlik ettik. Birileri bizim gerçekleştirmiş olduğumuz 160 projemize öyle şey olmaz, mümkün değil diyor. Zaten görev süresi boyunca 2 tane proje gerçekleştirmiş biriyle bizim hizmet anlayışımızın aynı olması beklenemez. Hizmetin altında imzamız, kalbimizde Türkiye sevdamız, kalbimizde Bilecik sevdamız, kalbimizde Bozüyük sevdamız var. Tarihini anlayan ve anlatan kimlikli, kişilikli bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerledik. Bugün tesis zengini yaptığımız ilçemizde, sporun lüks sayıldığı yılları unutturduk. Çocuklarımızı, ailelerimizi, kazandırdığımız parklarımız sayesinde doğayla buluşturduk. İnsan ölçekli ve insan dostu şehir anlayışını ihya etmek için var gücümüzle hep birlikte çalıştık. Biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma günü 7. mahalle konağımız olan Akpınar Mahalle Konağımızın açılışını yaptık, hizmete sunduk. Yalnız bir belediye başkan adayı yaptığı bir konuşmasında 'O konağın parasını ödememiş bir Belediye Başkanının, parasını ödemediği bir konağı da açmaya hakkı yoktur' ifadelerini kullanmış. Bakın ben sizi bilgilendireyim. O konağın maliyeti 1.973.000 TL ödenmeyen tutar ise 89 bin TL. Zaten ödemenin yüzde 95'i yapılmış. Yaptığımız böylesine değerli hizmete karşılık, ödenmeyen küçük bir meblağ için bu tarz söylemlerin yapılması akla izana sığmamakla birlikte, böyle bir konuşmayı yapması acizlikten başka bir şey değildir. Cumhuriyet Meydanı kamulaştırma 7 parsel-30 kişi şükürler olsun ki; 5 yıl önce verdiğimiz sözler konusunda sizlere hiç mahcup olmadık. Bugün büyük bir mutlulukla, vaatlerimizden daha fazlasını şehrimize kazandırmış olmanın gururu içinde, başımız dik, anlımız ak. Yeniden çalışmaya aday olduğumuz Bozüyük için, yerel-genel kalkınmanın nasıl olduğunu gösteren ilçemiz için, geleceğimiz için, gelecek 5 yıl için, yeniden desteğinizi istiyoruz. Yatırımlarla güçlendirdiğimiz ilçemizi hız kesmeden aynı inançla, aynı tutkuyla büyütmeye devam etmeliyiz. Siz değerli halkımızın vereceği 5 yıllık yetki ile tüm bunlar ve daha fazlası gerçek olacak. Çocuklarımız için gerçek olacak. Geleceğimiz için gerçek olacak." diye konuştu."17 yılda biz Bilecik ilimize toplamda 330 milyon liralık sağlık yatırımı yaptık"Törende son olarak söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise, AK Parti'nin göreve geldiği günden bugüne kadar Türkiye'nin sağlık alanında çağ atladığını hatırlatarak, Türkiye'nin sağlık alanında nereden nereye geldiğini anlattı. Eldemir, "Önceki dönemlerde Bozüyük'ten bir tarafta Bursa 'ya bir tarafta Eskişehir 'e sabah hastane kuyruklarına giden hemşehrilerimin çokça olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şükürler olsun bunların hepsi geride kaldı. O günlerde Bozüyük'ümüz için planlanan hastanelerin bir tanesi SSK Hastanesi bir tanesi de Devlet Hastanesi için yapılıyor idi. Biz onları 2002 yılından sonra Bakanlık olarak bir an önce hizmete açtık. Ama geldiğimiz noktada hastaneleri birleştirdiğimiz zamanda şunları gördük. 4 Eylül 'de bir hastane blokumuz, Yeşilkent'te bir hastane blokumuz, diğer tarafta da bizim toplum sağlığı merkezimiz. Bunların bir araya toplanması gerekiyordu. Sağlık hizmetinin niteliğinin artmasıyla beraber fiziki şartlarının da iyileştirilmesi gerekiyordu. Son 17 yılda biz Bilecik ilimize toplamda 330 milyon liralık sağlık yatırımı yaptık. Bunlardan 12 tanesi birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz aile sağlık merkezlerimiz, 6 tanesi de hastanelerimizdir." şeklinde konuştu."5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti sunan bir hastane olacak"Şuanda da iki tane büyük yatırımın devam ettiğini anlatan Eldemir, şöyle devam etti:"İşte Bilecik'te 250 yataklı devlet hastanesinin milletvekilliğimiz döneminde temelini atmak nasip olmuştu. Şimdi de orayı bu yılın ortasında veya sonuna doğru hizmete almış olacağız. Bozüyük'te de iki farklı noktada Bozüyüklü hemşehrilerimize hizmet vermenin zorluğunu daha doğrusu buradaki vatandaşımızın çilesini anladık ve benim milletvekilliğimin ilk günleriydi Fatih başkanımızla dertleşirken, projeler üzerinde konuşurken kendisine şunu söyledim. Başkanım bu yatırımla büyük yatırımlar. Zaman alıyor. Bunları Kalkınma Bakanlığından onaylatmak gerekiyor. Bunların arsası, ödeneği ayrı bir problem. Gel seninle el ele verelim şu hastane mevzusunda bir yol kat edelim. Hakikaten iki kişi omuz omuza verince gerçekten bütün sıkıntılar çözüldü. Buranın kamulaştırılıp sağlık tesisi olması anlamında kendisinin çok büyük emeği var, kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 55 dönümün içerisinde birçok mal sahibi vardı. 2 milyon liradan fazla kamulaştırma bedeli ödendi. Ama burada bazı duyarlı Bozüyüklü hemşehrilerimiz de vardı. Ben Bahattin Şeker ağabeyimize ve rahmetli ağabeyi Alaattin ağabeyimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada az bir miktar da olsa hisseleri vardı ve 'Halil kardeşim hastane olacaksa seve seve' dedi ve bedelsiz olarak hibe etti. Bunların neticesinde de 2018 yılında bir seçim maratonuna girdik ve arsası halledilmiş bir proje bekliyordu. Bozüyük Belediye Başkanımızla o dönem ki Sağlık Bakanımız Ahmet Bey'e gittik ve konumuzu arz ettik. Dedi ki buraya bir an önce ihale kararı alalım. ve neticesinde de buranın hemen ihale kararı alındı. Sonrasında da Cenab-ı Allah bizi bu kuruma görevlendirdi ve temelini atmak bize nasip oldu. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. İnşallah 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti sunan ve bütün branşlarıyla da buradan Eskişehir'e, Bursa'ya veya farklı illere sevk edilmeyen bir hastane olması için de uğraşacağız."Bakan Yardımcısı Eldemir, hastane inşaatını yapan firmanın yetkilisini yanına çağırarak, Mayıs 2021'de tamamlanması planlanan hastane inşaatının 2020 yılının sonuna kadar tamamlanması sözünü de aldı.Konuşmaların ardından kurban kesilmesiyle, duaların edilmesiyle protokol erkanı tarafından hastane inşaatının ilk temelinin atılması için butonlara basıldı. - BİLECİK