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Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika

Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı

04.09.2021 12:57
Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı, System.String[]

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşının ardından devam eden programda şehitler dualar edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Öğrenciler tarafından kurtuluş ile ilgili şiirlerin de okunduğu program Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Başkan Bakkalcıoğlu, kurtuluşla ilgili yaptığı konuşmada: "Her yıl yaz ayları ilerleyip Ağustos sonu yaklaşınca Eylül'ün başına gelince başına gelince insanın içini hüzünlü bir huzur kaplıyor, geçmişi düşlüyor insan. Açıkça ben öyle düşünüyorum. Hüzünle kaplıyor çünkü 100 yıl önce bu ülke büyük Önder Atatürk'ün liderliğinde ulusça yaptığı mücadele ile vatanını düşmandan kurtarmış. Bu kolay değil, üç buçuk yıl süren bu süreçte on binlerce şehit kanıyla sulanmış topraklarımız. Bu hüzün veriyor tabii ki ama huzur da duyuyoruz. O şehitlerimizin kanı boşa gitmemiş. Kurtarmış büyük Önder ve şehitlerimizin kanı ile sulanan topraklardaki düşmanı atarak kurtarmış ordumuz yurdu. Tabii bu süreç içerisinde 26 Ağustos'ta başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de düşmanın denize dökülüşüne kadar geçen süreçte 30 Ağustos'ta büyük Zafer kazanılmış. İlçemizde onu takip eden 5. gün 4 Eylül'de düşman işgalinden kurtarılmış. Bu savaşlar sırasında Bozüyük hep tam cephe hattında. Hani İnönü savaşlarımız var ya Savaş İnönü'de geçmiyor. Savaşın cephesi Metristepe' de, Gündüzbey'de, Akpınar'da, Karaağaç'ta, tam Bozüyük'ün bugün fabrikaların kurulduğu alanlar, Arıklar dediğimiz bölge şehit kanlarıyla sulanmış. Öyle bir yerde yaşıyoruz. Cephe hattında olduğumuz için de defalarca el değiştiriyor ilçenin işgali. Bozüyük bu süreçte 3 kere yakılıp yıkılmış, yerle bir edilmiş ama bizden önceki kuşak büyüklerimiz yeniden kurmuşlar Bozüyük'ü. O yıkıntıların üzerinde yepyeni Cumhuriyet'in Bozüyük'ü doğmuş, bugünlere kadar gelmişiz. Bugün 70 bin nüfuslu ülkenin en önemli sanayi kentlerinden biriyiz. Bizler bu Bozüyük topraklarında yaşarken geleceğe dönüp bir daha bu ülke topraklarının işgal altına girmemesini, gelecek kuşaklarımızın bu bilinçle daha büyük bir ülkeyi bütün kentlerimizi yeniden çağdaş ve büyük hale getirmesini yürekten diliyorum ve bunu görev biliyorum. Bugün 99. yıl dönümünü anıyoruz, burada büyük önderimiz Atatürk'ü onun silah arkadaşlarını bu topraklarda, Bozüyük topraklarında, tüm ülke topraklarında şehit olan on binlerce şehidimizi, son dönemlerde terör örgütleri karşısındaki mücadeledeki şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Başkan Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından şiirler okunarak halk oyunları gösterileri sergilendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından 11.30 ve 12.30 saatleri arasında belediyenin sesli anons sisteminden kahramanlık türküleri yayınlandı.

Törenlere Kaymakam Vekili Ömer Faruk Tuncer, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş İbrahim Ceran, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - BİLECİK

Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı
Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı
Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı
Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı
Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı
Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı
Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Bozüyük, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozüyük'ün kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika


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