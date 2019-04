Bozyazı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü, Mersin 'in Bozyazı ilçesinde törenle kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğru Ekici, Atatürk Anıtına çelenk koydu. Ekici, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılını kutlamaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Türk polisinin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli ve hassas görevleri yerine getirdiğini belirten Ekici, "Bu görevi yaparken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasa ve demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerini korumaya büyük önem vermektedir" dedi.Türk polisinin son yıllarda yaptığı büyük atılımlar sonucu değişen dünya şartlarına ve gelişen suç çeşitleriyle mücadele usul ve esaslarına uyum sağlamada büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Ekici, "Bunun sonucu olarak da gerek yurt içerisinde gerekse uluslararası alanda başarılı birçok operasyona imza atmış, hatta diğer ülke polis teşkilatlarınca da bilgi ve tecrübesine başvurulur hale gelmiştir. Ülkemizde, huzur ve güvenin sağlanmasında kazanılan üstün başarı, milletimizin polisine olan haklı güvenini ve manevi desteğini bir kat daha arttırmıştır. Ancak, teşkilatımızın elde ettiği başarıdan rahatsız olan bazı karanlık güç ve çevreler olabilir. Bunların teşkilatımızı yıpratmak için fiziki saldırıları ve değişik psikolojik yöntemleri bizleri yolumuzdan alıkoyamaz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.Kaymakam Hayatı Taşdan ise polis teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar kutsal vatan toprağının dört bir tarafında ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirdiğini kaydetti. Taşdan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' dediği gibi Türk Polis Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olan Türk Polis Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum. Şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN