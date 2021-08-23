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Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı - Son Dakika

Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı

23.08.2021 12:44
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Mersin Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Mersin Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliği görevine atandı.

Mersin Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Mersin Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliği görevine atandı. Bozyazı Kaymakamlığına ise Mardin'in Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan getirildi.

Resmi Gazete'nin 20 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile Bozyazı'da yaklaşık 2 yıldır görev yapan Kaymakam Arif Yalçın, Mersin Valiliği Hukuk İşleri Müşavirliğine, Mardin'in Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan ise Bozyazı Kaymakamlığına atandı.

1979 Kahramanmaraş doğumlu Muhsin Duran Kalkan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında yaklaşık 2,5 yıl Vergi Denetmenliği Yardımcısı olarak görev yap an Kalkan, 2006 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman ili Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurtdışı stajı için gönderildiği Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinde bir yıl süreyle İngilizce eğitimi alan Kalkan, Amerikan Kamu Yönetimi üzerine incelemelerde bulundu. Kalkan, yurtdışı stajının ardından Kamu Diplomasisi ve 94. Dönem Kaymakamlık Kurslarına katıldı. - MERSİN

Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı
Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bozyazı Kaymakamlığına Muhsin Duran Kalkan atandı - Son Dakika


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