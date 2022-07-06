Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.

Kaynak: AA

Hamster Coin, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına indi - Son Dakika

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