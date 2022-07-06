Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına indi - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına indi

06.07.2022 17:44
Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına indi

Petrol fiyatları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle düşüş göstermeye devam ediyor.

Petrol fiyatları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle düşüş göstermeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatının 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düşmesi dikkati çekti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.

Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına indi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına indi - Son Dakika
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