Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 67,33 Dolar

Brent Petrolün Varili 67,33 Dolar

26 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,33 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 67,33 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,65 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,43 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,15'lik azalışla 67,33 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,11 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı haftalık ham petrol stok verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,8 milyon varil arttı. Beklentiler stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Böylece, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı kararı ve ABD'nin Venezuela ile İran uyguladığı yaptırımlarla artan fiyatların yukarı yönlü seyri baskılandı.

Brent petrolde, teknik olarak 67,07 ila 67,17 dolar aralığının direnç, 66,87 ila 66,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Teksas, Sabah, Ekonomi
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