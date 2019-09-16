Son Dakika Haberleri: Brexit: Johnson-Juncker görüşmesinden bir sonuç çıkmadı
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Brexit: Johnson-Juncker görüşmesinden bir sonuç çıkmadı

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker'in Lüksemburg'da Brexit gündemi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Komisyon tarafından yayınlanan basın açıklamasında Johnson'ın henüz varolan Brexit anlaşmasına alternatif öneriler getirmediği belirtildi.

Brexit: Johnson-Juncker görüşmesinden bir sonuç çıkmadı, System.String[]

Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ile ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkış süreciyle ilgili olarak son durumu görüştü.


Lüksemburg'da gerçekleşen görüşmede selefi Theresa May döneminde varılan anlaşmayı tekrar müzakere etmek için olumlu cevap almaya çalışan Johnson'ın çabası başarısız oldu. Görüşme sonrası Komisyon tarafından yayınlanan basın açıklamasında Johnson'ın henüz varolan Brexit anlaşmasına alternatif öneriler getirmediği belirtildi.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:00 
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