Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde! - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 279 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 732 bin 193'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 345 bin 25'e çıktı. Brezilya'da günlük ölü sayısı ilk kez 7 Nisan'da 4 bini geçmişti.

BREZİLYA, ABD'NİN ARDINDAN SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

KORONANIN DAHA BULAŞICI TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

18 MUTASYONUN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞUYOR

Brezilya'da yayın yapan O Globo'da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, koronavirüsün 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.

Söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

"MEVCUT KORONA TÜRLERİNİN GELİŞMESİ GİBİ"

UFMG'de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, "Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi." dedi.

Bu türün görüldüğü kişilerin ülke dışına seyahat etmediğini belirten Santana, türün ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlemek için araştırmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.