Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti
21.01.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıra dışı görünümüyle dünya çapında tanınan ve Brezilyalı Temel Reis lakabıyla bilinen vücut geliştirici Arlindo de Souza, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Souza'nın ölümü, spor ve sosyal medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Brezilyalı Temel Reis lakabıyla tanınan vücut geliştirici Arlindo de Souza, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Souza'nın, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

UZUN SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yerel basında yer alan bilgilere göre Arlindo de Souza, Aralık 2025'ten bu yana Recife'deki Otávio de Freitas Hastanesi'nde tedavi altındaydı. 13 Ocak 2026 tarihinde yaşamını yitiren Souza'nın ölümünde böbrek yetmezliği ve organ komplikasyonlarının etkili olduğu belirtildi.

Brezilyalı Temel hayatını kaybetti

OLAĞANÜSTÜ KASLARIYLA TANINIYORDU

Arlindo de Souza, özellikle olağanüstü büyüklükteki kol kasları sayesinde sosyal medyada ve televizyon programlarında geniş kitlelerce tanındı. Fiziksel görünümü nedeniyle "Brezilyalı Popeye" lakabıyla anılan Souza, yıllar boyunca dikkat çeken görüntüsüyle gündemden düşmedi.

TEHLİKELİ YÖNTEMLERİ KENDİSİ DE KABUL ETMİŞTİ

Souza, geçmişte yaptığı açıklamalarda kaslarının bu denli büyümesinde yağ ve benzeri maddelerin kola enjekte edilmesi gibi son derece tehlikeli yöntemler kullandığını kabul etmişti. Uzmanlar, bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açtığını sık sık dile getirmişti.

Brezilyalı Temel hayatını kaybetti

OLİNDA DA TOPRAĞA VERİLDİ

Arlindo de Souza'nın cenazesi, yaşadığı Olinda kentindeki Águas Compridas Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Souza'nın ölümü, Brezilya'da ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlüler, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • keke43 null keke43 null:
    ne kası yaa. syntol diye aratın ne olduğunu bulursunuz 3 0 Yanıtla
    Suat aktaş Suat aktaş:
    Kas değil bu sisirilmis bir kütle. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Ülkesindeki problem için Erdoğan’ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior’a protesto Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos’ta el ele Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı
Geri sayım başladı Beşiktaş iki transferi bitiriyor Geri sayım başladı! Beşiktaş iki transferi bitiriyor
Bayrağımıza yapılan saldırıya ateş püskürdü, talimat verdi Bayrağımıza yapılan saldırıya ateş püskürdü, talimat verdi
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:32
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
19:05
Edin Dzeko imza yolunda
Edin Dzeko imza yolunda
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 20:31:10. #7.11#
SON DAKİKA: Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.