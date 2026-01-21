Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Brezilyalı Temel Reis lakabıyla tanınan vücut geliştirici Arlindo de Souza, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Souza'nın, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

UZUN SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yerel basında yer alan bilgilere göre Arlindo de Souza, Aralık 2025'ten bu yana Recife'deki Otávio de Freitas Hastanesi'nde tedavi altındaydı. 13 Ocak 2026 tarihinde yaşamını yitiren Souza'nın ölümünde böbrek yetmezliği ve organ komplikasyonlarının etkili olduğu belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ KASLARIYLA TANINIYORDU

Arlindo de Souza, özellikle olağanüstü büyüklükteki kol kasları sayesinde sosyal medyada ve televizyon programlarında geniş kitlelerce tanındı. Fiziksel görünümü nedeniyle "Brezilyalı Popeye" lakabıyla anılan Souza, yıllar boyunca dikkat çeken görüntüsüyle gündemden düşmedi.

TEHLİKELİ YÖNTEMLERİ KENDİSİ DE KABUL ETMİŞTİ

Souza, geçmişte yaptığı açıklamalarda kaslarının bu denli büyümesinde yağ ve benzeri maddelerin kola enjekte edilmesi gibi son derece tehlikeli yöntemler kullandığını kabul etmişti. Uzmanlar, bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına ve hayati risklere yol açtığını sık sık dile getirmişti.

OLİNDA DA TOPRAĞA VERİLDİ

Arlindo de Souza'nın cenazesi, yaşadığı Olinda kentindeki Águas Compridas Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Souza'nın ölümü, Brezilya'da ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.