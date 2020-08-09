Brezilyalı voleybolcuya Adilcevaz'da coşkulu karşılama

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 1'inci Lig'de bu yıl mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu, Bitlis 'in Adilcevaz ilçesinde meşalelerle karşılandı.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, ilçede coşkuyla karşılanan Caio Alexandre Oliveira'ya çiçek takdim etti. Oliveira'nın yanı sıra milli takım kariyerleri bulunan Furkan Gök, İhsan Parıltan, Kusay Kaan Güleç, Fatih Fırat Kartal, Çağrı Karakaş, Samet Gümüş, İsmail Koçak, Murat Can Yedidağ, Ömer Balık ve Utku Çağlar Gülmez de dün akşam Adilcevaz TÜRŞAD ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.